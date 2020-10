Atto vandalico sul treno, traffico ferroviario ko

SORESINA (5 ottobre 2020) - Un atto vandalico sulla linea ferroviaria Cremona-Crema-Treviglio: è accaduto a bordo del 10451, partito da Treviglio alle 6,07. Come confermato da Trenord, un passeggero ha spiombato una porta di una delle carrozze, azionando la manopola d'emergenza e facendola aprire. Il tutto mentre il treno non era ancora fermo e dunque in sicurezza: è avvenuto all'ingresso della stazione di Soresina. Per le necessarie operazioni di ripristino, il regionale ha accumulato 17 minuti di ritardo, parzialmente recuperati nel resto del tragitto per Cremona, dove è arrivato con 12 minuti di deficit orario. Nel frattempo, un guasto agli impianti di circolazione, di competenza di Rete ferroviaria italiana, ha mandato il tilt il traffico. Il problema tecnico si è verificato nella stazione di Crema, causando ritardi e parziali soppressioni dei convogli in servizio questa mattina.

