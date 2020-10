Addio a Alberto Iacono, la città piange lo chef

CREMA (5 ottobre 2020) - La città piange il suo chef, che per anni ha deliziato amici e clienti lavorando in diversi ristoranti cremaschi. Si terranno oggi alle 14,30 in Duomo i funerali di Alberto Iacono, per tutti Iac, il 41enne morto venerdì, dopo alcune settimane di ricovero al Maggiore di Cremona. Era arrivato in ospedale già in condizioni disperate. Un malore lo aveva colpito quando era solo in casa. Era stata la sorella Alessandra, diverse ore dopo, a dare l’allarme, chiamando i soccorsi. Immediato l’intervento del medico del 118 e del personale sanitario del servizio di emergenza. Il 41enne era privo di conoscenza, poi non è mai uscito dal coma. La sorella era stata avvisata dai genitori, Maria Teresa e Giuseppe, che aveano provato più volte a mettersi in contatto via telefono col secondogenito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO