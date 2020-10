Sicurezza, slalom per evitare i dossi

CREMA (5 ottobre 2020) - Una manovra molto pericolosa, che porta l’auto a invadere la pista ciclo pedonale, con il rischio concreto di investire un passante. In via Toffetti si rischia ogni giorno la tragedia: la colpa è di alcuni incoscienti che, per non essere costretti ad alzare il piede dall'acceleratore e a rallentare a causa dei dossi, scartano sulla destra, approfittando proprio del tracciato protetto. Questa manovra viene effettuata solo per chi percorre il lungo rettilineo, che collega il quartiere dei Sabbioni con quello di Ombriano, partendo dalla chiesa parrocchiale di San Lorenzo e arrivando sino al campo da rugby e alla palestra comunale. Nel senso opposto la presenza dei pali dell’illuminazione pubblica la rende molto più difficile. La sequenza di dossi rallentatori è stata installata da qualche anno dal Comune (i medesimi limitatori di velocità sono stati posizionati anche in via Camporelle) per costringere i veicoli in transito a ridurre l’andatura. Una soluzione che punta a tenere sotto controllo gli automobilisti indisciplinati. Peccato che, come segnalano diversi residenti, ci sia chi non dà per vinto e continua a viaggiare elevata, scambiando la pista ciclabile per la carreggiata stradale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO