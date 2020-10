Fiume Serio in calo nella notte

CREMA (4 ottobre 2020) - Notizie rassicuranti sulla piena del Serio. Dalla serata di ieri, come comunicato dalla protezione civile Lo Sparviere, la portata è in calo, dopo aver toccato il picco nel pomeriggio, oltre 3 metri sopra lo zero idrometrico. Da venerdì sera i volontari monitorano gli argini. Resta in vigore anche oggi l'ordinanza del sindaco Stefania Bonaldi che ha chiuso ciclabili e sentieri lungo il fiume, nel tratto di competenza comunale.

