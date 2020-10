Crema: pronti per l'emergenza

CREMA (4 ottobre 2020) - Quattro sale d’attesa — la prima è già pronta e aprirà domani — allestite in altrettante tensostrutture. Obiettivo dei vertici dell’Asst: farsi trovare pronti nel caso di un numeroso afflusso di pazienti al pronto soccorso, dovuto a un riacutizzarsi della pandemia, ma anche offrire un riparo riscaldato a chi deve attendere fuori dal centro unico prenotazioni prima di sottoporsi a tampone, alla somministrazione di un vaccino o di essere visitato nei poliambulatori. Dopo aver assunto a tempo determinato cinque specializzandi per la pneumologia e per dare vita al servizio di prossimità, che assiste il decorso post acuto domiciliare dei pazienti Covid 19, i vertici dell’ospedale hanno pensato a queste soluzioni che si concretizzeranno entro una decina di giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO