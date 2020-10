MONTE CREMASCO (4 ottobre 2020) - Anziana raggirata da finti carabinieri, che sono entrati in casa con una scusa e poi, a detta della vittima «con fare gentile», le hanno rubato il portafogli, contanti, oggetti di valore (un vaso d’argento è stato poi recuperato) e alcuni gioielli: ancora da quantificare l’esatto importo del bottino. I tre uomini sono entrati in casa l’altra sera intorno alle 21,30. «Mia madre stava già dormendo – ha raccontato la figlia, che abita a fianco –: hanno fatto un po’ di disordine aprendo vari cassetti e armadi e l’hanno svegliata. Al che si sono presentati come carabinieri che intervenivano in soccorso dopo un furto, hanno insistito perché lei indicasse loro i luoghi in cui erano custoditi soldi e preziosi in modo da verificare che fossero ancora in loco e in un secondo momento, mentre l’hanno distratta, hanno rubato il possibile, incluso il portafogli coi documenti»

