«Così freghiamo i truffatori»

CREMA (4 ottobre 2020) - «Dobbiamo preoccuparci della prevenzione dei raggiri ai danni di persone di ogni età, non solo degli anziani, e vogliamo anche cercare di stare vicino a coloro che, in un momento difficile come l’attuale, possono avere problemi. La truffa è un reato subdolo, che colpisce soprattutto le persone che sono sole. Chiediamo ai cremaschi di aiutarci a fregare i truffatori». Con queste parole il questore Carla Melloni ha presentato ieri l’opuscolo di quattro pagine intitolato «Sicurezza per ogni età». Stampato, per ora, in 5 mila copie, di cui 2.900 verranno spedite a casa degli ultra 80enni di Crema (quasi il 9% dei residenti): il resto saranno disponibili negli uffici del Comune, nelle parrocchie, negli oratori e in altre strutture aggregative. Al fianco di Melloni il sindaco Stefania Bonaldi e il vescovo Daniele Gianotti, a segnalare la massima attenzione dell’istituzione laica e di quella religiosa nei confronti del problema. Nella sala delle Vele è intervenuto anche il vicequestore Bruno Pagani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO