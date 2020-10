Giochi per disabili nei parchi

CASALETTO CEREDANO/PANDINO (4 ottobre 2020) - Tra i 28 progetti scelti, tra quelli presentati dagli enti locali di tutta la Lombardia, ci sono anche quelli di Casaletto Ceredano e Pandino. Ai due Comuni andranno complessivi 59 mila euro (29.318 Casaletto e 30 mila Pandino) per posizionare nei parchi dei giochi adatti ai bambini con disabilità, in particolare a coloro che sono su una sedia a rotelle. In alcuni giardini pubblici del Cremasco, ad esempio il parco Rosselli a Spino, ma anche l’area verde dell’Housing sociale dei Sabbioni a Crema, ci sono già esempi di altalene su cui possono salire i bambini in carrozzina. Si tratta di pedane agganciate a una struttura di ferro, sollevate da terra di qualche centimetro, e con un sistema che permette loro di oscillare come un’altalena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO