Proteste degli automobilisti, le sbarre "dormono"

CREMA (3 ottobre 2020) - Che il passaggio a livello del viale di Santa Maria sia un incubo quotidiano per i cremaschi non è certo una novità. Il rischio di restare in coda per diversi minuti è sempre dietro l’angolo (anche se oggi c’è una speranza, il sottopasso veicolare di via Gaeta dovrebbe essere ultimato entro la metà del 2022). Purtroppo, negli ultimi giorni la situazione pare peggiorata: diversi automobilisti si lamentano per il prolungarsi della chiusura delle sbarre anche quando il treno è transitato, sia esso diretto verso Cremona oppure viaggi nella direzione opposta. Ultimo caso noto, quello segnalato da Enzo Bettinelli, architetto cremasco ed ex coordinatore di Forza Italia. «Il treno delle 13,35 per Cremona passa e se ne va, ma le sbarre rimangono giù – ha scritto il professionista sul proprio profilo Facebook –, soprattutto a quest'ora. C'è un cartello con questo numero 02 63712808 da chiamare per le emergenze. Sono giorni che provo a farlo e non risponde nessuno. Questa non è solo negligenza. E se ci fosse una macchina ferma tra i binari? L’amministrazione comunale si faccia sentire».

