Bonaldi: «Le scelte politiche possono uccidere»

ROMA (2 ottobre 2020) - Ha citato il teologo ed ex cardinale di Milano Carlo Maria Martini, scomparso otto anni fa, per affermare «il primato della sanità pubblica su quella privata» e attaccare frontalmente gli ultimi 30 anni di governo della Lombardia: «Perché le scelte politiche e amministrative possono uccidere. Nella nostra regione l’inchino a un modello con forte vocazione privatistica, con una medicina accentrata negli ospedali e troppo poco articolata sui territori, è stato responsabile di un rovescio colossale, in questa pandemia da Covid 19 abbiamo avuto cinque volte i morti dei bombardamenti del secondo conflitto mondiale». Parole dirompenti quelle usate ieri a Roma dal sindaco di Crema Stefania Bonaldi, tra i relatori del festival della città «Rinasce l’Italia», la rassegna di dibattiti e convegni promossa dalla Lega delle autonomie locali. La tre giorni è stata organizzata al Pio sodalizio dei Piceni, in piazza San Salvatore in Lauro. Un parterre con decine di nomi noti: ministri dell’attuale Governo, da Luigi Di Maio (Esteri) a Teresa Bellanova (Agricoltura), ex Presidenti del Consiglio come Paolo Gentiloni e Massimo D’Alema, parlamentari già titolari di dicasteri come Maria Elena Boschi e Maria Stella Gelmini, giornalisti come Bianca Berlinguer e Lucia Annunziata, il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti . Oltre a rappresentanti di Regioni (tra cui il presidente lombardo Attilio Fontana), enti locali, categorie economiche, sport e associazioni. Il sindaco è stata tra i relatori della terza e ultima giornata. Proprio in merito a Fontana e al lavoro della giunta di centro destra durante l’emergenza, Bonaldi ha aggiunto: «Banale e riduttivo prendersela con l’attuale governatore e i suoi assessori, questo lo sostiene chi sposa la politica della contrapposizione. La deriva è iniziata trent’anni fa (era l’aprile 1995, quando Roberto Formigoni divenne presidente, ndr), con un governatore che si autodefiniva cattolico, così come un cattolico, stavolta a tutto tondo, è stato il primo a intuirne le tragiche conseguenze, il cardinal Martini. Le sue grida sull’aziendalizzazione della sanità sono state continue, ferme, competenti e profetiche. Chissà se ora abbiamo compreso che il primato della sanità pubblica non è una posizione ideologica, ma una necessità salvifica, una strada obbligata, se teniamo alla persona».

