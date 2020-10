Il giallo di Sabrina: Ris ancora a caccia di tracce nella casa della ex di Pasini

CREMA (2 ottobre 2020) - Di nuovo in via Porto Franco, nell’abitazione dell’ex compagna di Alessandro Pasini dove, secondo gli investigatori, si sarebbe consumato l’omicidio di Sabrina Beccalli ad opera del 45enne in carcere a Monza con l’accusa di aver ucciso l’amica la notte di Ferragosto e di averne distrutto il cadavere. Un nuovo «accesso» giudicato utile, durato diverse ore e al termine del quale sono stati raccolti nuovi elementi. Utile anche agli avvocati e i rispettivi consulenti che si sono resi conto «dello stato dei luoghi». Di nuovo al lavoro i carabinieri del Ris: i militari con indosso la tuta bianca si sono concentrati soprattutto nel bagno dell’abitazione dove, ed è la ricostruzione fatta da Pasini, avrebbe trovato la donna priva di vita con bocca e naso coperti di sangue. Morta per overdose. E proprio la ricerca di possibili nuove tracce ematiche è stato il lavoro compiuto con il luminol che più ha impegnato i militari dell’Arma. In particolare nella vasca da bagno e ancora sul pianerottolo e lungo le scale.

