Rissa al centro commerciale: «Più tutele per le guardie»

CREMA (2 ottobre 2020) - La rissa dei giorni scorsi al centro commerciale Gran Rondò, due giovani originari dell’Est Europa che hanno dato in escandescenza, dopo essere stati richiamati dalla guardia privata del supermercato Ipercoop, in quanto erano entrati senza mascherina – uno addirittura è tornato in auto per poi presentarsi brandendo un cric – riporta al centro dell’attenzione la questione della sicurezza di chi si occupa della vigilanza privata. Sull’argomento interviene Berlino Tazza, presidente di Sistema impresa, a cui aderisce Federpol Italia (Federazione italiana istituti investigazioni, informazioni, sicurezza): «La tutela di imprese e lavoratori è necessaria – sottolinea Tazza – proprio perché di fronte a gravi situazioni di disordine si possa intervenire nella maniera corretta e più tempestiva evitando il rischio di gravi incidenti. Il nostro compito è quello di tutelare le aziende e gli utenti. Il modo migliore per farlo, fermo restando che l’attuale normativa risulta inadeguata allo scopo, è promuovere la formazione e la professionalizzazione degli addetti».

Il presidente di Federpol Italia Luciano Tommaso Ponzi evidenzia i rischi che corrono ogni giorno le guardie private: «Come tutti noi sono rimasto scosso quando ho visto le immagini di quanto accaduto all’Ipercoop Gran Rondò di Crema – commenta – situazioni che purtroppo accadono spesso ed è ormai evidente che episodi simili si stanno moltiplicando in tutta Italia. La crisi economica in atto ha contribuito all’incremento della violenza e del degrado. Il personale di sicurezza nei centri commerciali ha il compito di garantire l’ordine e il rispetto delle regole. L’addetto del supermercato dovrebbe rappresentare un supporto nel caso di un malessere improvviso del cliente e un deterrente se si verificano episodi di disordine. In realtà, sempre più spesso, questi operatori si trovano coinvolti all’interno di situazioni estremamente pericolose».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO