«Le ciclabili come stagni con buche»

CREMA (1 ottobre 2020) - Ciclabili che quando piove diventano acquitrini, fioriere posizionate in maniera non ottimale, finendo per essere un pericoloso ostacolo per il traffico, strade groviera e molti altri problemi. Tutti riassunti in un’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Manuel Draghetti. L’esponente del Movimento Cinque Stelle chiama in causa il Comune su molteplici criticità viabilistiche, che interessano sia il centro, sia la periferia. «Una situazioni al limite, servono interventi».

