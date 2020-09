Perde il controllo del motorino, caduta fatale per un 52enne

PALAZZO PIGNANO (29 settembre 2020) - Un 52 enne di Scannabue, Giovanni Borgo, è morto intorno a mezzogiorno in via Benzoni, la strada che dalla provinciale Melotta porta in paese. Viaggiava verso il paese in sella ad uno scooter 50 centimetri cubici. Forse a causa di un malore ha perso il controllo del motorino all'altezza dell'incrocio che porta al fontanile Dei Pedrazzi. Nella caduta è finito in un canale irriguo a bordo carreggiata. Non si è esclude nemmeno l'annegamento, anche se il fosso ha pochi centimetri d'acqua. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco di Crema e il sindaco Rosolino Bertoni. La strada è stata chiusa la traffico.

