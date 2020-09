Tentato furto su Tir parcheggiati, tre arresti nella notte

CREMA (29 settembre 2020) - I carabinieri della Compagnia di Crema, questa notte nel corso di un servizio finalizzato al contrasto ai reati predatori, hanno arrestato tre cittadini rumeni residenti nel cremasco (due 41enni e un 29enne) per tentato furto aggravato in concorso. Approfittando del riposo dei conducenti di tre autoarticolati in sosta presso un'area di servizio della zona, i tre uomini hanno effettuato dei tagli ai teloni dei Tir, alla ricerca di materiale da asportare senza però riuscire nell’intento in quanto due dei camion risultavano privi di merce ed un altro carico di generi alimentari. Nell’effettuare il tentato furto, i tre ladri venivano intercettati dai militari che, a seguito di perquisizione personale e veicolare, li trovavano in possesso dei cutter utilizzati per effettuare il taglio dei teloni dei camion e dei guanti. Fermati ed accompagnati presso la Compagnia di Crema, al termine di tutti gli accertamenti, venivano tratti in arresto per tentato furto aggravato in concorso e si procedeva anche al sequestro dei cutter, dei guanti nonché dei cellulari e dell’auto utilizzata dai tre soggetti. Nel corso del rito direttissimo tenutosi in mattinata venivano convalidati tutti gli arresti e per due di loro disposti i domiciliari mentre per il terzo l’obbligo di firma.

