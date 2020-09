Treni, peggiora la situazione: linea ferroviaria bloccata

CREMA (29 settembre 2020) - Non è ancora stato risolto il problema all'infrastruttura ferroviaria che dalle 6 sta di fatto bloccando la circolazione dei treni sulla Cremona-Crema-Treviglio-Milano. Cancellati alcuni convogli, mentre altri sono stati parzialmente soppressi. Inoltre ritardi record, come quello del 10451 delle 6,07 da Treviglio che ha accumulato 84 minuti di deficit orario. I tecnici di Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per riparare il guasto, avvenuto tra le stazioni di Crema e Casaletto Vaprio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO