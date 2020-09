Traffico ferroviario in tilt, altra mattinata di caos e ritardi

CREMA (29 settembre 2020) - A causa di un guasto agli impianti che regolano la circolazione ferroviaria fra la stazione cittadina e quella di Casaletto Vaprio, si registrano ritardi di mezz'ora sui treni diretti per Milano e sugli altri regionali in servizio in queste prime ore del mattino. Lo ha comunicato il servizio informativo di Trenord.

