Al via il cantiere nella chiesa parrocchiale, ora le messe all’oratorio

CHIEVE (29 settembre 2020) - La chiesa parrocchiale si fa bella. Avviato il cantiere per i lavori interni alla struttura, che resta quindi chiusa al pubblico. Le messe, da domenica scorsa e per i prossimi mesi, verranno celebrate nel salone dell’oratorio, dove sono stati allestiti altare e spazi con sedie, nel rispetto delle norme sul distanziamento. Opera importante, quella che riguarderà gli interni della chiesa, in particolare la posa del riscaldamento a terra e, quindi, il rifacimento di tutta la pavimentazione. La direzione dei lavori è affidata all’architetto Magda Franzoni, che già si è occupata del primo lotto, con l’intero restauro conservativo dell’esterno della cinquecentesca parrocchiale di San Giorgio. Fine lavori, giugno 2021.

