Niente mascherina, rimproverato ritorna col cric

CREMA (27 settembre 2020) - Attimi di concitazione, nel tardo pomeriggio di oggi, all’interno del centro commerciale Gran Rondò. Tutto è nato quando due uomini sono stati richiamati da un addetto alla sicurezza, perché non indossavano la mascherina. I due avrebbero dato in escandescenze, ma tutto sembrava essersi placato. Qualche minuto più tardi, però, uno di loro è rientrato nel centro commerciale e si è avvicinato al vigilante, salvo essere comunque bloccato. Al Gran Rondò, a quel punto, è intervenuta una pattuglia della polizia per gli accertamenti del caso.

[GUARDA IL VIDEO]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO