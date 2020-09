Il Premio Nobel per la pace agli angeli arrivati da Cuba

CREMA (28 settembre 2020) - Ufficiale la candidatura della brigata di medici e infermieri Henry Reeve al premio Nobel per la pace. Tramite una lettera inviata al comitato norvegese che seleziona ogni anno i vincitori, il Consiglio mondiale per la pace, organismo riconosciuto dall’Organizzazione delle nazioni unite, ha presentato il contingente di professionisti specializzati in malattie infettive, protagonista nel periodo più drammatico della pandemia: i cubani arrivarono nell’ultima settimana di marzo per lavorare nell’ospedale da campo, attrezzato dall’Esercito nel parcheggio davanti all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Rimasero in città per due mesi, ospitati dalla Caritas e dal Comune. Emozionata il sindaco Stefania Bonaldi: «Mi è difficile – commenta – esprimere a parole la gioia, la commozione, l’orgoglio e lo straordinario affetto che proviamo per i nostri hermanos de Cuba. Abbiamo fatto nostro il loro motto: La nostra patria è l’umanità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO