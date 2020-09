In via Porto Franco, la strage sfiorata soltanto d’un soffio

CREMA (28 settembre 2020) - Se non fosse stato per il portoncino blindato, il giorno dopo il fermo di Alessandro Pasini si sarebbe rischiata la strage, in via Porto Franco. Ossia un’esplosione, le cui conseguenze non sono difficili da immaginare. Perché l’impiegato cremasco di 45 anni, ora in carcere a Monza con l’accusa d’aver assassinato l’amica Sabrina Beccalli distruggendone il cadavere, di fronte al procuratore della Repubblica Roberto Pellicano, che l’aveva interrogato la notte prima, si era avvalso della facoltà di non rispondere. E tra le cose che aveva taciuto, rientrava l’insidia nascosta nell’abitazione, dove la 39enne sarebbe morta all’alba di Ferragosto, quindi 76 ore prima. Quelle stanze, al primo piano di uno stabile nel cuore del quartiere di Castelnuovo, erano infatti sature di gas. Alessandro, ma solo due giorni più tardi, spiegherà infatti al giudice per la indagini preliminari, Giulia Masci, d’aver cercato di nascondere le tracce dell’overdose di cocaina ed eroina che, stando alla sua versione, avrebbe ucciso l’operaia sua vicina di casa. E d’aver tentato di eliminare ogni indizio, in preda al panico, tagliando il tubo di alimentazione della caldaia. Ma quando i carabinieri si presenteranno sulla soglia dell’appartamento, dove viveva la ex compagna di Pasini in quel periodo in vacanza in Sicilia e del tutto all’oscuro che Alessando e l’amica vi fossero entrati usando una copia delle chiavi, non potevano ancora immaginare quale rischio stessero correndo, assieme a quanti vivono nello stabile. Anziché far forzare la serratura con metodi tradizionali, che avrebbero — si scoprirà poi — quasi certamente innescato l’esplosione, preferirono comunque chiedere ai vigili del fuoco di entrare da una finestra, con le scale in dotazione. Non che avessero avvertito l’odore del metano, proprio in ragione di quella porta ermetica. Provvidenzialmente fu la scelta di optare per l’operazione più rapida e con i minori rischi di compromettere quella che poteva essere, ma ancora non si sapeva, la scena di un crimine.

