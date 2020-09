Incidente al Crossodromo, elisoccorso per un 33enne

CREDERA RUBBIANO (27 settembre 2020) - Perde il controllo della sua moto durante un giro di allenamento, al Crossodromo al confine tra Credera Rubbiano e Chieve. Un volo e una brutta caduta che hanno fatto pensare a gravi conseguenze. Sul posto, oltre ad ambulanza e carabinieri, anche l'elisoccorso, che ha trasportato il 33enne bresciano all'ospedale di Cremona in codice giallo. Il ragazzo non ha comunque mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita.

