Rubate le gabbie, nutrie fuori controllo

MONTE CREMASCO (28 settembre 2020) - Ripetuti furti di gabbie, a quanto sembra non per farne un uso, ma per impedire la cattura delle nutrie: lo dimostrano i ritrovamenti nel territorio di alcune di queste attrezzature. Sono danneggiate, così da renderle inservibili e dunque da buttare. E il Comune è stato costretto a stanziare 500 euro per l’acquisto di nuove. Altri 500 euro sono andati, per la prima volta quest’anno, all’associazione locale dei cacciatori che da tempo si occupa di tenere sotto controllo la popolazione dei dannosi roditori presenti sul territorio comunale. Il sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini ha dato mandato all’agente responsabile dell’ufficio di Polizia locale, Augusto Sponchioni, di gestire questo gruppo di volontari.

