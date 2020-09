Infiltrazioni dal tetto del municipio, via alla sistemazione

CREMOSANO (27 settembre 2020) - Piove dal tetto, nella parte vecchia del municipio. Succede ogni volta che le cosiddette bombe d’acqua, sempre più frequenti, colpiscono il paese dell’Alto Cremasco. E bisogna correre ai ripari. È per questo che l’amministrazione comunale ha deciso di utilizzare parte del contributo straordinario di 100 mila euro, ricevuto in primavera dalla Regione, per la sistemazione del tetto del complesso di piazza Garibaldi che ospita gli uffici municipali. «Quando ci sono queste bombe d’acqua — spiega il sindaco Raffaele Perrino — da qualche tempo piove dentro il municipio, nella zona dei bagni, nella parte più vecchia dell’edificio che una quindicina d’anni fa era stato ampliato. Abbiamo già tamponato il problema con una prima riparazione, ma adesso è ora di rifare il tetto. I lavori devono iniziare entro fine ottobre e a breve procederemo con la gara d’appalto».

