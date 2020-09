Sbarre chiuse, residenti isolati per tre giorni

CASALETTO VAPRIO (27 settembre 2020) - Il cantiere per la sostituzione dei binari della linea ferroviaria per Crema e Treviglio è arrivato anche in paese, costringendo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ilaria Dioli , a predisporre la chiusura dei passaggi a livello. Uno stop 24 ore su 24 che in questi giorni ha creato non pochi disagi soprattutto per quanto riguarda la barriera di via Montello, che collega il centro del paese con la zona industriale verso Campagnola Cremasca. Fortunatamente, questa limitazione al transito è terminata ieri mattina. Non così, invece, per l’altro passaggio a livello, quello di via Molino. Il prolungarsi dei lavori nel territorio comunale rende necessario lasciare le sbarre abbassate per altri tre giorni, con la riapertura prevista per martedì alle 10. Un disagio non da poco per chi abita nelle aziende agricole e nelle case sparse, situate oltre i binari. Un problema che riguarda anche i residenti di Capralba, dove le sbarre del piazzale della stazione ferroviaria resteranno abbassate ancora dalle 20 di martedì alle 11 di mercoledì e poi dalle 20 di mercoledì alle 11 di giovedì. In via Caravaggio, il passaggio a livello rimane chiuso 24 ore su 24 sino a venerdì alle 10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO