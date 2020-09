Primaria di Borgo San Pietro, alunna positiva: tutti in isolamento

CREMA (25 settembre 2020) - Un'alunna di una quinta elementare della primaria di Borgo San Pietro (istituto comprensivo Crema uno) è positiva al Coronavirus. I genitori l'avevano sottoposta a tampone nei giorni scorsi, per ragioni familiari. Da ieri, dunque, tutti i suoi compagni di classe, 23 bambini in totale sono in isolamento. Non così i loro genitori, per i quali la normativa non prevede la quarantena. Per 14 giorni dovranno restare a casa, monitorati da mamma e papà. Se dovessero insorgere dei sintomi riconducibili al Covid 19, verrà informato il pediatra che disporrà il tampone. In caso contrario gli alunni dovranno comunque essere sottoposti a test prima di rientrare a scuola (il 6 ottobre) e di poter riprendere la normale vita sociale. Diverso il discorso dei genitori della bambina positiva. Anche loro sono in quarantena. Infine gli insegnanti della classe. Tampone per tutti, ma in attesa del risultato non sono obbligati all'isolamento. Queste le disposizioni emanate dall'Ats Valpadana. Si tratta del primo caso in città.

