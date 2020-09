Cestini usati come discariche: il Comune li toglie

VAIANO CREMASCO (25 settembre 2020) - Cestini sì o cestini no? Polemica in paese sui raccoglitori dei rifiuti. Da una parte il Comune ha scelto di toglierne alcuni, in quanto erano diventati discariche: infatti, li utilizzavano per buttare di tutto, non certo i rifiuti di piccole dimensioni per i quali sono concepiti. Dall’altra diversi residenti ne chiedono di più, sostenendo il contrario ovvero che senza cestini si favorisce il degrado, in quanto viene buttata a terra una maggior quantità di rifiuti. Un dibattito che infiamma anche i social network frequentati dai vaianesi, oltre che la politica locale. Un tema tornato di stretta attualità negli ultimi giorni, ma già affrontato in passato dalla lista di minoranza Calzi sindaco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO