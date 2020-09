Tutti in pensione gli ispettori: nessuno per controllare i fughi

CREMA (26 settembre 2020) - Autunno tempo di funghi, quest’anno, però, per i cercatori cremaschi c’è un problema: i tre ispettori micologi dell’Azienda tutela della salute Valpadana in servizio nel territorio hanno raggiunto la soglia della pensione e quindi cessato l’attività. Di conseguenza, da inizio settembre non c’è più la possibilità di far esaminare quanto trovato nelle campagne, se non recandosi a Cremona. Un disagio non da poco, che si verifica proprio nel pieno della stagione dedicata ai funghi. A lamentarsi sono in primis gli appassionati micologi dell’associazione cremasca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO