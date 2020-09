Il Comune rifarà le strade d’accesso: prendono forma i progetti

CAPERGNANICA (25 settembre 2020) - Dopo i centro storico e la realizzazione del nuovo polo scolastico, continua il rinnovamento, a Capergnanica. In particolare, saranno riqualificati i due principali ingressi al paese, con interventi stradali e di valorizzazione dei percorsi ciclabili. Nei prossimi giorni sarà aperta la gara d’appalto per assegnare i lavori, che prenderanno il via entro il mese di novembre e riguarderanno il primo accesso al centro abitato, quello al confine con il territorio di Ripalta Cremasca. Il progetto è stato finanziato per 100 mila euro dal bando della Regione Lombardia sulla sicurezza e mobilità sostenibile. I lavori riguarderanno la sistemazione del breve tratto di ciclabile già esistente e il suo prolungamento in direzione di Ripalta, con recinzione di protezione, oltre all’abbellimento, con piante e arredo urbano (panchine, lampioni). Per quanto riguarda l’ingresso al confine con Chieve, invece, l’amministrazione prevede l’apertura del cantiere per il 2022: il progetto in fase di sviluppo, in collaborazione con la Provincia di Cremona, è più complesso rispetto a quello dell’ingresso al confine con Ripalta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO