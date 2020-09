Scontro auto-moto, motociclista in ospedale

CREMOSANO (24 settembre 2020) - Sospette fratture per il motociclista rimasto ferito oggi alle 13 nell'incidente stradale che si è verificato in via Treviglio, all'uscita del paese in direzione di Trescore Cremasco. Un 26enne di Crema era in sella a una Honda 750 quando si è scontrato con una Lancia Y guidata da un 49enne di Lodi. È stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Crema. Rilievi della polizia stradale di Crema.

