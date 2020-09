Liceo Classico, via l’amianto dal tetto

CREMA (25 settembre 2020) - Un tetto rimesso a nuovo, cominciando innanzitutto dalla rimozione delle lastre di fibrocemento della copertura, risalenti agli anni ’60, quando venne edificato lo stabile di via Palmieri. Sono in pieno svolgimento i lavori appaltati dalla Provincia, per un importo di 337 mila euro. Iniziati durante l’estate, si concluderanno indicativamente entro fine anno. L’intero edificio è avvolto dalle impalcature, ma ciò non crea problemi all’accesso di studenti, professori e personale non docente. Viene dunque garantito il regolare svolgimento delle lezioni, se si eccettua il disturbo causato dai rumori dovuti ai lavori in corso sulla copertura. Il cantiere si concentra esclusivamente sulla parte esterna dello stabile, non sono previsti interventi nelle aule, nei corridoi e negli altri spazi comuni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO