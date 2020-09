Playground: «In rovina ma il Comune fermo. Si sa ormai da mesi»

CREMA (25 settembre 2020) - Lo stato di degrado in cui versa il playground di via Bramante finisce in consiglio comunale. Il capogruppo de La Sinistra Emanuele Coti Zelati ha presentato un’interrogazione sulla condizione di abbandono del campo da basket all’aperto, realizzato negli anni scorsi dal Comune, come il gemello che si trova in via Pagliari, nel quartiere di Ombriano. «Ritengo vergognosa questa situazione di abbandono — spiega il consigliere ex alleato della maggioranza di centrosinistra — così come è inaccettabile che una struttura del genere, costata non pochi soldi, non sia stata pensata per l’accessibilità totale e presenti tuttora barriere architettoniche». Durante l’estate, il campo da basket è stato vandalizzato: spaccati entrambi i canestri, con i conseguenti danni anche ai tabelloni e divelte alcune parti della rete metallica che lo circonda. Il playground confina con l’oratorio di Sant’Angela Merici. Volontari e parrocchiani hanno segnalato intrusioni e danni anche nella struttura ricreativa parrocchiale.





