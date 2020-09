In bici da Vailate a Misano

VAILATE (24 settembre 2020) - Dalle parole ai fatti. Dopo lunghe discussioni, una petizione promossa in paese dal gruppo di minoranza TrasformAzione con circa 300 firme raccolte e le tante rassicurazioni date dal gruppo di maggioranza Prima Vailate, anche nelle sedi istituzionali, sulle intenzioni di portare avanti l’opera, per la pista ciclopedonale per Misano Gera d’Adda arriva ora lo studio di fattibilità, che è l’ex progetto preliminare. Redatto da Adriano Nichetti, ingegnere cremasco, è stato appena approvato dalla giunta comunale ed indica una spesa di 99.950 euro, proprio come anticipato nei mesi estivi, in consiglio comunale, dall’assessore ai lavori pubblici Roberto Sessini. Lunga solo 255 metri metterà in sicurezza un tratto stretto e pericoloso.

