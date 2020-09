L’ex convento diventa «hotel»

CREMA (24 settembre 2020) - Un palazzo storico nel cuore della città – l’ottocentesco convento delle Ancelle della carità – trasformato in residenza per over 65enni ancora autonomi: camere e appartamenti di pregio al primo piano, mentre il livello inferiore ospita una serie di servizi da hotel di lusso. Sala lettura con biblioteca ed emeroteca, bocciodromo, palestra, bar e orto da coltivare, animazione e possibilità di partecipare ad attività collettive sia ricreative sia culturali. «Godetevi la vita, al resto ci pensiamo noi» questo lo slogan del Gruppo Gheron, azienda leader nei servizi per la terza età, che ha curato la riqualificazione dell’edificio al civico 20 via Suor Crocifissa di Rosa, attiguo al centro medico San Lorenzo (anch’esso gestito da Gheron): questo permetterà a chi sceglierà di vivere in questo contesto, a due passi dal centro storico, di usufruire dei servizi medici e infermieristici del centro, il tutto a prezzi convenzionati. Il costo di queste sistemazioni parte da 820 euro al mese per le camere meno spaziose. Possono viverci coppie, ma anche singoli. Sabato dalle 15 si terrà l’inaugurazione del centro residenziale San Lorenzo, con visite guidate a struttura, servizi, aree comuni, camere e appartamenti.

