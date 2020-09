Ritrovato per strada Ciao rubato nel 1999

OFFANENGO (24 settembre 2020) - Il proprietario, un sacerdote bergamasco ormai in quiescenza, non si ricordava nemmeno più di averne denunciato il furto. A 21 anni da quando gli era stato rubato un motorino Ciao Piaggio, nei giorni scorsi è stato contattato dagli agenti della polizia stradale di Crema. Lungo la strada che dal cimitero porta a Izano, la volante aveva rinvenuto il cinquantino, insieme ad un secondo Ciao, un po’ più recente, rubato nel 2015 a un sergnanese. Entrambi i motorini erano privi di targa, dunque non immatricolati, e non funzionanti. Abbandonati a bordo strada, il sospetto è che siano stati portati sul posto, magari utilizzando un furgone. L’anziano sacerdote e l’altro proprietario potranno dunque presto riavere i Ciao Piaggio, motorini che tra gli anni ’70 e gli anni ’90 erano i più gettonati soprattutto dai ragazzini. Poi sono stati progressivamente soppiantati dagli scooter. Ultimamente però qualcuno sta riscoprendo il fascino di questi modelli e se ne trovano in vendita anche nei mercatini del vintage.

