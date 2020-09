Mondi di Carta 2020, cultura e incontro

CREMA (22 settembre 2020) - I Mondi di Carta 2020 ricordano, ripensano e ripartono dalla cultura e dall’incontro. Trasloco, per l’ottava edizione del festival al via il 3 ottobre, dal museo civico agli spazi del teatro San Domenico. Una necessità legata ai numeri contingentati di spettatori per le diverse iniziative: si è scelta una cornice che permettesse di ammetterne un numero massimo superiore. Presentata oggi in conferenza stampa dal presidente Enrico Tupone, alla presenza del sindaco Stefania Bonaldi e dell’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti, l’edizione intitolata Ricordando, Ripensando e Ripartendo dalla cultura e dall’incontro animerà la città dal 3 all’11 ottobre, con una grande varietà di temi, ospiti illustri e suggestioni. «Dopo alcuni mesi di stop e la paura di non poter organizzare la versione 2020, eccoci qui, con un programma ricco e tanta voglia di ripartire con entusiasmo. L’arte ci aiuterà a trovare un linguaggio universale. Il ricordo cui ci riferiamo è quello alle edizioni passate, ma anche a chi ci ha lasciato senza addii, per la pandemia e non solo, così come gli indimenticati soci Antonio Zaninelli e Gigi Magni». L’inaugurazione dell’edizione si terrà sabato 3 ottobre, alle 17,30 in piazza Duomo spazio Zaninelli, con la scoperta della scultura che resterà in città due settimane e, alle 18,30 nel foyer del San Domenico, l’inaugurazione della mostra fotografica di Marcello Ginelli La Havana-Un viaggio di notte.

Ed ecco gli eventi (tutti su prenotazione obbligatoria e nel rispetto delle misure anti-Covid)

Sabato 3 Ottobre

17,30: svelamento scultura in piazza Duomo

18,30: Inaugurazione mostra fotografica Marcello Ginelli (Foyer Teatro)

21: Concerto So in Love (in collaborazione con Crema Jazz Art Festival al teatro)

Lunedì 5 Ottobre

21: Incontro con la scrittrice Ben Pastor (in teatro e in collaborazione col FATF)

Mercoledì 7 Ottobre

11: Convegno Tocca a noi con Alessandro Gallo (In teatro e in collaborazione col FATF)

20: Cena di gala L’Havana incontra Crema alla Trattoria Via Vai (ricavato in beneficenza)

Giovedì 8 Ottobre

21: Incontro con Maria Giovanna Luini, dottoressa e scrittrice (in teatro)

Venerdì 9 Ottobre

21: Incontro con l’immunologo Carlo Selmi (in teatro)

Sabato 10 Ottobre

10,30: Mattinata per bambini e ragazzi con Alessandro Bosio (mercato Austroungarico)

16,30: Incontro col cantautore Pierdavide Carone (in teatro)

17,30: Incontro con Elisabetta Sgarbi (in sala Bottesini)

18,30: Incontro con la cantante Cara (in teatro)

21: Concerto di Novensemble Orchestra in ricordo di Gigi Magni (in teatro)



Domenica 11 Ottobre

10: Colazione all’italiana Degustazione nei chiostri del San Domenico

10,30: Ercole al nostro tempo Esercizi e palestra con Alessandro Bosio (mercato Austroungarico)

11: Incontro col medico Paola Villani (in teatro)

15: Incontro con la ricercatrice Agata Soccini (in sala Bottesini)

16: Incontro con la regista Andrée Ruth Shammah (in teatro)

17,30: Alla scoperta dell’olio con Maria Paola Gabusi (nei chiostri)

18,30: Incontro col giornalista Ferruccio De Bortoli (in teatro)

21: Teatro con Gigi Ottoni ‘La fine del mondo storto’

Dalle 10 alle 17, nei chiostri, consulenze gratuite su pilates, yoga della risata ed immagine

