Crema, il sindaco scrive agli studenti: «Seguite le regole anti Covid»

CREMA (23 settembre 2020) - Un appello ai ragazzi di Crema, ma anche agli altri adolescenti di tutto il territorio e di fuori provincia che frequentano le superiori in città: «Il distanziamento, l’uso dei dispositivi di protezione individuale, ovvero la mascherina, la disinfezione costante delle mani e l’evitare assembramenti sono poche, ma indispensabili indicazioni, affinché la pandemia possa essere sconfitta». Così scrivono il sindaco Stefania Bonaldi, l’assessore all’Istruzione Attilio Galmozzi e quello alla Mobilità Fabio Bergamaschi nella lettera inviata agli istituti e indirizzata agli studenti. «L’anno scolastico è appena iniziato – proseguono i tre –: dopo una lunghissima pausa per l’emergenza Covid 19, sarà certamente molto particolare. Il rispetto delle regole imposte dalle autorità per contenere ed uscire il prima possibile dall’emergenza globale dettata dal Coronavirus risulterà fondamentale. Vediamo ancora troppi comportamenti sbagliati, soprattutto da parte degli adulti, ma anche dei giovani. Comprendiamo l’esigenza di riprendere a socializzare, dopo una lunga pausa forzata e la volontà legittima di tornare ad una normalizzazione delle relazioni. Allora vi chiediamo uno sforzo aggiuntivo: al di fuori della scuola siate prudenti».

