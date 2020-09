Il PalaBertoni alla Bco Crema

CREMA (23 settembre 2020) - Il Comune ha affidato alla società di pallavolo Bco Crema (già Beach club Offanengo) la concessione e la gestione del PalaBertoni per i prossimi cinque anni. L’esecutività è subordinata all’esito positivo dei controlli previsti, dopo che la stessa ha vinto la gara, superando nell’offerta economica la Volley Crema 2.0. L'aggiudicazione è infatti avvenuta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La Bco avrà il diritto di utilizzare l’impianto di via Sinigaglia per lo svolgimento delle sue attività sportive, ma dovrà garantire uno spazio destinato ad altre associazioni e società sportive e all’utenza libera. La necessità di ore settimanali per la propria attività non potrà superare il 70% del monte ore disponibile, quantificato in 34 ore alla settimana, ad esclusione del sabato pomeriggio e della domenica, riservati alle gare ufficiali. Restano in capo al Comune le autorizzazioni per manifestazioni e eventi non sportivi all’interno dell’impianto, fino a un massimo di 15 giornate all’anno. Il valore economico della concessione si fonda sull’utilizzo gratuito del palazzetto, a fronte della progettazione, da parte della Bco, di opere di miglioria e di manutenzione ordinaria dell’immobile per un valore minimo di 50 mila euro oltre agli oneri di gestione dell’impianto per altri 50 mila euro. A carico del Comune ci sono la manutenzione straordinaria e quella ordinaria, le spese per le utenze, la manutenzione della zona verde esterna e un contributo annuo di 18 mila euro, a fronte di spese che la Bco dovrà documentare, riguardanti la custodia dell’impianto, la pulizia e la sanificazione.

