Lotto, maxi vincita: una quaterna da 343 mila euro

CREMA (21 settembre 2020) - La più alta vincita al Lotto che la storia recente di Crema ricordi. Una quaterna da 343 mila euro sulla Ruota di Bari a cui vanno aggiunti i proventi dei terni azzeccati sulle altre ruote, pari a 44 mila euro. Il totale fa 387 mila, puntando soli sei euro. Chi è il fortunato o fortunata? «Non lo sappiamo – spiegano dalla ricevitoria tabaccheria Fax 13 di piazza Giovanni XXIII, dove è avvenuta la giocata super fortunata – e non è la solita dichiarazione per proteggere l’anonimato del vincitore. In base a quanto ci comunica il terminale la giocata è stata fatta venerdì, la vincita è dell’estrazione di sabato. Quando ci siamo rese conto dell’importo, abbiamo subito cominciato a ragionare sulla possibile identità, ma non abbiamo alcuna certezza. Da noi passano centinaia di persone ogni giorno, molti pensionati che giocano piccole cifre al Lotto o acquistano qualche tagliando dei Gratta & vinci. Tanti sono clienti abituali, ma molti non li conosciamo. Magari si fanno vedere una volta ogni tanto». Per ora nessuno si è fatto vivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO