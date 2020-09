Aggrediscono un 16enne, tre minori assicurati alla giustizia

CREMA (21 settembre 2020) - Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Crema ha tratto in arresto un 17enne e indagato in stato di libertà altri due coetanei, tutti di origine marocchina e residenti nel cremasco, per concorso in "Rapina e Lesioni Personali volontarie" ai danni di un sedicenne di Bagnolo Cremasco.

I fatti in questione si sono verificati la notte tra sabato e domenica nei pressi del Luna Park in via Battaglio dove il sedicenne veniva dapprima attirato dai tre con un pretesto in una zona appartata e successivamente colpito con pugni al volto; in quel contesto i tre si impossessavano di una collanina in oro che la vittima aveva al collo.

Gli autori, che la persona offesa riusciva a descrivere alle pattuglie del Commissariato prontamente giunte sul posto, si erano allontanati velocemente a piedi verso il centro città.

Le unità operative effettuavano una attenta perlustrazione a largo raggio nelle zone maggiormente frequentate dai giovani nel fine settimana e i tre venivano rintracciati nell’area di piazza Rimembranze.

Uno di loro presentava tracce ematiche su un indumento indossato e con sé aveva la collanina asportata poco prima alla vittima.

I tre venivano accompagnati in Commissariato e dopo le relative indagini basate su perquisizioni, sequestri, acquisizione di informazioni da parte di persone informate sui fatti e individuazioni fotografiche, per uno di loro scattavano gli arresti mentre gli altri due venivano indagati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Brescia per concorso nei reati di "Rapina e Lesioni Personali".

La catenina veniva restituita al 16enne che nel frattempo era stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Crema per le cure del caso: allo stesso veniva riscontrata una lesione giudicata guaribile in 25 giorni.

