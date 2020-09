Se ne va la Coop, il San Domenico perde i pezzi pregiati

CREMA (21 settembre 2020) - Addio a uno dei soci fondatori. Coop Lombardia lascia la Fondazione San Domenico, di cui determinò la nascita, insieme ad altre importanti realtà del territorio. Sicuramente una perdita importante per la gestione del Teatro San Domenico e della Scuola di musica Folcioni, soprattutto in un momento di ripresa dopo lo stop del lockdown. Quanto alla scelta di Coop Lombardia, il presidente Giuseppe Strada spiega: «Dieci giorni fa ci è arrivata una mail di due righe, in cui veniva annunciato il ritiro. Sabato, la raccomandata. Ma nessuna spiegazione dei motivi, finora la collaborazione (ventennale) è sempre stata positiva e non penso sia una questione economica, legata ai 10 mila euro di contributo. Restiamo un po’ sorpresi. Se vi fossero dei problemi, se ne potrebbe parlare tranquillamente. Credo però che, con questa decisione, non vengano rappresentati e rispettati i soci cremaschi, che non lo avrebbero fatto e non lo stanno facendo, anzi dimostrano grande affetto per il teatro e il territorio. Ancora per un anno, da contratto, Coop Lombardia dovrà partecipare. Spero che questo tempo serva per far cambiare idea, perché non è tanto il valore economico, ma simbolico del sostegno al territorio a venir meno». Precisa ancora il presidente, quella di socio fondatore è una «qualifica, non vincola ad esserci fin dalla fondazione vera e propria. E le quote da versare nei tre anni possono essere anche riviste, nel caso. Non si esclude comunque l’adesione di altre realtà, come soci fondatori». Ad oggi, oltre a Coop Lombardia, sono il Comune di Crema, l’Associazione popolare Crema per il Territorio, la Banca Cremasca di Credito Cooperativo ed Scrp (ora confluita in Consorzio.it).

