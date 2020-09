Il Crema 1908 calcio a 5 non vedenti si conferma campione d'Italia

CREMA (20 settembre 2020) - La squadra di calcio a 5 non vedenti del Crema 1908 é campione d'Italia per la terza volta. I ragazzi allenati da Maurizio Bonioli hanno superato in finale i rivali del Quarto Tempo Firenze per 2-0. Decisiva la doppietta di Paul Iyobo.

