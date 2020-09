Le Adoratrici in festa per otto «sorelle»

RIVOLTA D'ADDA (20 settembre 2020) - All’inizio di maggio ha sconfitto il Covid, pochi giorni dopo essere stata giudicata guarita dal terribile virus ha spento 101 candeline e nei giorni scorsi ha festeggiato 80 anni della prima professione religiosa, rinnovando le proprie promesse a Cristo. Suor Ambrogia Locatelli, la più anziana tra le Adoratrici del Santissimo Sacramento, ha dunque raggiunto l’ennesimo traguardo della sua lunga esistenza. Nata nel 1919 a Lissone, in Brianza, ma cresciuta a Nosadello, Maria Locatelli ha preso i voti nel 1940, tre anni dopo essere entrata in convento, prendendo il nome di Ambrogia. Dopo aver passato gran parte della sua vita tra i bambini, dalla Sicilia alla Lombardia fra le province di Siracusa, di Bergamo e di Cremona lavorando per diverse comunità delle Adoratrici, nel 2010 è tornata a Rivolta d’Adda stabilendosi prima in casa madre e spostandosi poi a casa Santa Maria, dove giovedì scorso ha festeggiato l’ottantesimo di consacrazione e rinnovato le promesse religiose assieme ad alcune consorelle, ospiti come lei di quella che è la dimora delle Adoratrici anziane ed ammalate, adiacente alla casa madre.



Alla messa, celebrata dall’ex rettore del seminario di Cremona don Primo Margini, hanno preso parte, fra le altre, la madre generale suor Isabella Vecchio e le suore del consiglio direttivo che la affiancano nella conduzione dell’ordine fondato da San Francesco Spinelli.





