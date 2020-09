«Il cantiere non ci fa dormire»: proteste per i lavori sui binari

CREMA (20 settembre 2020) - «Non dormiamo da oltre 10 giorni sta diventando un incubo». Mancanza di sonno e rabbia per i residenti della frazione di Santo Stefano le cui case sono prossime alla linea ferroviaria Cremona-Crema-Treviglio, ma anche per chi vive in città, nelle zone più vicine ai binari, da via Cavalli a via Nazario Sauro, per arrivare al quartiere di Castelnuovo. Il cantiere che fa un gran baccano, solo in orario notturno, precisamente tra le 23 e le 5, è quello della sostituzione dei binari e delle traversine, in corso nel tratto della ferrovia che attraversa la città. «Non è colpa di chi sta lavorando, però rimane il disagio molto pesante». La sostituzione avrebbe dovuto concludersi giovedì, invece andranno avanti sino a domani.

