Caserma dei vigili del fuoco, c’è il progetto definitivo

CREMA (20 settembre 2020) - Nuova caserma dei pompieri, c’è il progetto definitivo. Dopo che era stata rifatta la gara per l’affidamento, perché i concorrenti avevano commesso degli errori formali, l’associazione temporanea di imprese che se l’è aggiudicata ha presentato l’elaborato del nuovo edificio che sorgerà in via Macallé, a ridosso della tangenziale. «Il prossimo passo – spiega Massimo Zanzi, direttore di Consorzio.it, la società partecipata che ha preso il posto di Scrp e che è incaricata appunto della progettazione – sarà la convocazione di una conferenza di servizi, che dovrà valutare il progetto e, eventualmente, richiedere delle modifiche. A seguire, la stessa associazione di imprese si occuperà di stendere il progetto esecutivo tenendo conto delle eventuali osservazioni». Zanzi indica approssimativamente i tempi necessari per queste due operazioni. «Direi che per fine anno o per i primi mesi del prossimo potremmo avere il progetto esecutivo. La primavera prossima, se non sorgeranno intoppi, si terrà la gara per l’affidamento dei lavori». L’iter che porterà all’apertura del cantiere è ancora piuttosto lungo. Per la progettazione finale serviranno 90 giorni, ai quali si aggiungono altri 30 giorni per i procedimenti autorizzativi pre gara. Per la procedura di affidamento, che rientra nella fase contrattuale, sono previsti 60 giorni, più altri 45 per la stipula del contratto. Consorzio.it-Scrp sarà la stazione appaltante, come da mandato ricevuto dall’amministrazione comunale e dal ministero dell’Interno. Quest’ultimo, finanzierà l’opera per un importo di 1,8 milioni di euro.

