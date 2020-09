Protezione civile, Bonaldi: "Attenzione ai raggiri"

CREMA (19 settembre 2020) - Il sindaco Stefania Bonaldi mette in guardia i cremaschi dal rischio di raggiri: "La nostra Protezione Civile non sta distribuendo né tanto meno vendendo salviettine disinfettanti del tipo usa e getta. E nemmeno il gruppo cinofilo del S.O.I.C. Chi si spacciasse per incaricato della protezione civile e bussasse alla vostra porta o vi fermasse per strada per la distribuzione è semplicemente un truffatore. Invito a chiamare subito la polizia locale o le forze dell'ordine".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO