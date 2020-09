L'esame: tracce di sangue sia maschili che femminili

CREMA (19 settembre 2020) - Sangue sia maschile che femminile. A stabilirlo - stando alle prime indiscrezioni che trapelano — sarebbero le analisi eseguite nei laboratori dei carabinieri del Ris sulle tracce ematiche rinvenute sia sul balcone sia sulle scale nell’abitazione di via Porto Franco. Quella dell’ex convivente di Alessandro Pasini, accusato di aver ucciso — proprio in quell’appartamento — Sabrina Beccalli la notte di Ferragosto e per questo in carcere a Monza. Se le indiscrezioni venissero confermate significherebbe che il 45enne potrebbe aver avuto una colluttazione con la donna, avvalorando in tal modo la tesi degli investigatori, convinti che Sabrina sia stata uccisa per aver rifiutato avance sessuali. Versione che contrasta con quella fornita dallo stesso Pasini: «Sabrina è morta per overdose. Poi ho caricato il suo cadavere in auto e ho bruciato il tutto». L’avvocato Paolo Sperolini, messo al corrente dei possibili ultimi sviluppi, è particolarmente prudente: «Non mi risulta affatto che al momento dell’arresto il mio assistito presentasse graffi o altre lesioni riconducibili a violenza fisica». Il legale esclude quindi possa esserci stata una colluttazione tra l’uomo e la donna.





