Feste di paese: è guerra

BAGNOLO CREMASCO (19 settembre 2020) - L’occupazione del suolo, per le feste di paese, spacca in due il consiglio comunale di Bagnolo Cremasco. "Progetto Bagnolo" ha ricostruito la vicenda nell’interrogazione e, per tramite del capogruppo Emanuele Germani e del consigliere Doriano Aiolfi nel consiglio comunale dei giorni scorsi: «Tassa suolo per serate Lega pagata dopo accesso agli atti e ora chiesta anche ai volontari». La replica: «Saldo versato seguendo i tempi dell’iter e per ora il regolamento non prevede esenzioni».

