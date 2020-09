In pigiama la corsa del ricordo

PANDINO (19 settembre 2020) - La sveglia che suona ben prima dell’alba per poi presentarsi puntualissimi al ritrovo nel castello visconteo: una ventina di podisti del gruppo sportivo pandinese ha organizzato ieri l’edizione locale della «Pigiama walk and run» , aderendo al nono appuntamento nazionale della corsa non competitiva, promosso dalla Lega italiana lotta contro i tumori. Un’iniziativa servita innanzitutto per raccogliere fondi in favore dei bambini malati di tumore. Per i podisti pandinesi è stata anche l’occasione per ricordare le vittime del Covid 19. Unica condizione imposta ai partecipanti, indossare un abbigliamento più adatto per dormire che per correre. C’è chi si è presentato in pigiama, altri con almeno un capo che abitualmente utilizzano per la notte.

