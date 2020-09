Finte intermediatrici finanziare, due truffatrici denunciate

PANDINO (18 settembre 2020) - Al termine delle indagini avviate a seguito della denuncia presentata da una cittadina albanese, i carabinieri di Pandino sono riusciti a identificare due cittadine italiane di 54 e 64 anni che hanno inscenato una truffa ai danni della malcapitata. Le due donne si sono finte intermediatrici del credito per conto di una società finanziaria francese, pubblicando su internet un annuncio con il quale promettevano facili finanziamenti e traendo così in inganno la donna albanese che veniva indotta a versare sul loro conto corrente la somma di 2.300 euro come spese di istruttoria della pratica e soprattutto per poter più velocemente accedere al credito. Quando le due donne hanno richiesto il versamento di una ulteriore somma di denaro, la vittima si è insospettita e si è rivolta ai carabinieri.

